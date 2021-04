Repleto de obras de arte e luxo, mercado mais chique de Moscou fecha após 120 anos

Há 47 minutos

O icônico Empório Yeliseyevsky, misto de padaria e mercadinho de luxo situado em um palácio no centro de Moscou, está fechando suas portas após 120 anos.

No final das contas, no entanto, foi a pandemia da covid-19, junto a uma complicada disputa legal sobre a venda do prédio, que resultou na queda da bela Yeliseyevsky.