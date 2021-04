EUA devem anunciar saída de tropas do Afeganistão até 11 de setembro

Há 27 minutos

Com isso, o governo Biden deixaria passar o prazo de maio, estipulado em negociações realizadas no ano passado entre o governo Trump e o grupo extremista afegão Taleban.

O novo prazo final coincidirá com o 20° aniversário dos ataques de 11 de setembro de 2001, que atingiram o World Trade Center e o Pentágono e serviram de estopim para a invasão americana do Afeganistão.

O grupo radical foi advertido que, se atacar tropas americanas durante a fase de saída, "se verá diante de uma resposta forte", disse um oficial sênior do governo em conversa com repórteres a respeito do novo prazo de retirada.

Em fevereiro de 2020, um acordo bilateral previa que EUA e Otan retirassem todas as suas tropas do Afeganistão em um prazo de 14 meses se o Taleban cumprisse seus compromissos, incluindo avançar no diálogo de paz e impedir que a Al-Qaeda e outros grupos militantes operassem em áreas do país.