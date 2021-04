'Criatura misteriosa' em árvore que assustou moradores em cidade da Polônia era croissant

Há 1 hora

Autoridades receberam chamado e investigaram denúncia em Cracóvia de que moradores não estavam abrindo janelas com medo do 'bicho'

"As pessoas não estão abrindo as janelas porque estão com medo de que o animal entre em suas casas", disse a mulher que fez o telefonema.