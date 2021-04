Por que uma dança de mulheres de shortinhos gerou escândalo na Austrália

O twerk é um tipo de dança que envolve principalmente movimentos dos quadris e agachamentos, um pouco parecida com a dança do funk brasileiro.

A cena do evento australiana era incongruente, bizarra e engraçada. Então, é claro, viralizou na internet ao ser divulgada na quarta-feira (14/4).

Isso, por sua vez, gerou críticas ao policiamento dos corpos das mulheres e da dança feminina. O grupo de dançarinas envolvido na filmagem, chamado 101 Doll Squadron, reclamou da cobertura midiática do caso.

Afinal, como exatamente essa saga do "twerking da Marinha australiana" se desenrolou?

Um passo-a-passo do que aconteceu

O grupo 101 Doll Squadron foi contratado pela Marinha Real Australiana para se apresentar na cerimônia de lançamento no sábado (10/4) de um novo navio, o HMAS Supply.

O evento, no entanto, só ganhou ampla repercussão após um repórter da ABC compartilhar um vídeo no Twitter contendo cenas das mulheres fazendo sua dança animada, diante de reações impassíveis dos líderes militares presentes.

A Marinha não explicou por que as dançarinas foram contratadas.

O vídeo mostra que o restante do evento aconteceu em ritmo menos alucinante. O encontro contou com a típica pompa e circunstância: apresentações de bandas militares; discursos formais; e fileiras de marinheiros fazendo saudações militares e marchando de forma sincronizada- num ritmo muito menos animado que o das dançarinas.

O restante do evento contou com cerimônias mais típicas de encontros militares

'Seminuas... provavelmente é inapropriado'

A senadora independente Jacqui Lambie, veterana do exército, classificou como "absolutamente chocante" a decisão da liderança militar.

Ela disse que parecia que estava assistindo ao Super Bowl, referindo-se ao intervalo do jogo final do campeonato de futebol americano dos Estados Unidos, caracterizado por performances de dança e apresentações de cantores famosos, como Jennifer Lopez, Shakira, Justin Timberlake e Lady Gaga.

As críticas à inusitada escolha de entretenimento dos militares logo se converteram em estigmatização e sexualização das dançarinas e do estilo de dança.

O 101 Doll Squadron é um grupo comunitário de dança com participantes de origem indígena e multiétnica.

Mas o tabloide australiano The Daily Telegraph - parte do grupo midiático do empresário Rupert Murdoch - publicou fotos das dançarinas na sua capa, em página dupla.