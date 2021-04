YouTube bloqueia perfil de pastor que defendia 'cura gay'

Crédito, AFP Legenda da foto, T.B. Joshua é um dos evangelistas mais influentes da África, com políticos importantes entre seus seguidores

O YouTube suspendeu a conta do influente pastor de TV nigeriano T.B. Joshua por acusações de discurso de ódio.

A decisão foi tomada depois que uma entidade de direitos humanos entrou com uma queixa ao analisar pelo menos sete vídeos mostrando o pregador fazendo orações para "curar" gays.

O Facebook também removeu pelo menos um dos posts ofensivos mostrando uma mulher sendo esbofeteada enquanto T.B. Joshua diz que está expulsando um "espírito demoníaco" de seu corpo.

O pastor disse que vai recorrer da decisão do YouTube.

Sua conta no YouTube tinha 1,8 milhão de assinantes antes de ser bloqueada.

TB Joshua é um dos pastores mais influentes da África, com políticos importantes entre seus seguidores.

A openDemocracy, sediada no Reino Unido, apresentou uma queixa contra ele depois de analisar sete vídeos postados no canal de T.B. Joshua no YouTube entre 2016 e 2020, que mostram o pregador fazendo orações para "curar" os gays.

Um porta-voz do YouTube disse ao openDemocracy que o canal foi fechado porque sua política "proíbe conteúdo que alega que alguém está mentalmente doente, enfermo ou inferior por causa de sua participação em um grupo protegido, incluindo orientação sexual".

Um post na conta do Facebook de T.B. Joshua disse: "Temos um relacionamento longo e frutífero com o YouTube e acreditamos que essa decisão foi tomada às pressas."

O que mostra o vídeo ofensivo?

O vídeo é uma atualização de uma sessão de oração de uma mulher chamada Okoye, transmitida pela primeira vez em 2018.

Nele, T.B. Joshua dá um tapa e empurra Okoye e uma mulher não identificada pelo menos 16 vezes e diz a Okoye: "Há um espírito perturbando você. Ela se transplantou para você. É o espírito da mulher", relata o openDemocracy em sua queixa.

O vídeo, que foi visto por mais de 1,5 milhão de usuários antes do canal do YouTube ser retirado do ar, mostra posteriormente o testemunho da mulher perante a congregação de que "o espírito" estava destruindo sua vida, mas que foi curada após as orações do pastor.

Ela declara que deixou de ter "afeição" pelas mulheres e "agora tenho afeição pelos homens".

Legenda da foto, T.B. Joshua ganhou fama por 'poder sobrenatural' de cura

Quem é T.B. Joshua

O nigeriano Temitope Balogun Joshua, conhecido como T.B. Joshua, fundou a 'Igreja Sinagoga de Todas as Nações' (SCOAN, na sigla em inglês) na década de 1990. Ele é dono da rede de TV cristã Emmanuel TV e alega curar todos os tipos de doença, incluindo o HIV/Aids.

Por causa disso, sua igreja com sede em Lagos, na Nigéria, se tornou destino de milhões de nigerianos e visitantes internacionais. A SCOAN é descrita como "a maior atração turística" do país e "o destino mais visitado por turistas religiosos na África Ocidental", "com milhares de estrangeiros se aglomerando para assistir aos cultos semanais da igreja".

Segundo o jornal britânico The Guardian, a igreja atrai semanalmente mais pessoas do que o total de visitantes do Palácio de Buckingham e da Torre de Londres.

Números divulgados pelo Serviço de Imigração da Nigéria indicam que seis em cada dez viajantes estrangeiros que chegam à Nigéria têm como destino a SCOAN.

Conhecido como "o profeta" por seus seguidores, ele viaja frequentemente pela África, Estados Unidos, Reino Unido e América do Sul.

Joshua viria pela primeira vez ao Brasil nos dias 12 e 13 de outubro de 2017, mas a visita foi cancelada. Seu culto ocorreria na Arena do Grêmio em Porto Alegre (Rio Grande do Sul). O motivo do cancelamento teria sido uma partida de futebol marcada no mesmo dia.