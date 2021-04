Raúl Castro confirma que deixa a liderança do Partido Comunista de Cuba

Há 23 minutos

Raúl Castro, irmão de Fidel Castro e atual líder do grupo que governa o regime comunista na ilha desde 1959, confirmou esta sexta-feira (16/4) que deixará a liderança do partido.

"Concluo minha missão como primeiro-secretário do Comitê Central do partido com a satisfação de tê-la cumprido e a confiança no futuro da pátria, além da refletida convicção de não aceitar convites para permanecer em órgãos superiores da organização partidária, na qual continuarei militando", afirmou Raúl Castro nessa sexta-feira, durante o VIII Congresso do Partido Comunista de Cuba.