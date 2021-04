As imagens do velório do príncipe Philip

A rainha Elizabeth 2ª, a família real e o Reino Unido acompanharam neste sábado (17/4) o velório do príncipe Philip, o duque de Edimburgo, no castelo de Windsor.

A rainha estava sentada na frente do coro, perto do altar. Diretamente oposto a ela estava seu filho, o Príncipe de Gales, Charles, ao lado da sua mulher, a Duquesa da Cornualha.

O caixão do duque começou sua jornada até a capela de São Jorge com o grupo de carregadores erguendo-o de seu local de descanso no salão interno do castelo.

Nove membros da família real caminhavam atrás do caixão. A princesa Anne e o príncipe Charles estavam na primeira fila, seguidos pelos príncipes Edward e Andrew.

Na terceira fila, o duque de Cambridge, príncipe William, e o príncipe Harry caminharam cada um de um lado de seu primo Peter Phillips.

Antes do um minuto de silêncio pelo duque, o carro da rainha chegou à capela e o hino nacional do Reino Unido foi tocado. Ela entrou na igreja para encontrar o Arcebispo de Canterbury.

Crédito, Reuters Legenda da foto, A Duquesa da Cornualha, Camila Parker-Bowles, chega ao local do funeral

Crédito, AFP Legenda da foto, A duquesa de Cambidge, Kate, chega ao local do funeral

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Uma banda tocou as músicas no funeral, que aconteceu nos jardins do Castelo de Windsor

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A Tropa do Rei, uma cavalaria real, chega ao castelo antes da cerimônia

Centenas de pessoas assistiram a cavalaria da Tropa do Rei cavalgar até o castelo de Windsor para a cerimônia.

Dezenas de cavaleiros, usando uniformes pretos, dourados e vermelhos e carregando três armas, cavalgaram até o portão do castelo.

Tiros foram disparados em homenagem ao duque conforme seu caixão foi levado do castelo até a capela.

Algumas pessoas foram até o castelo de Windsor para fazer homenagens ao duque, mas a área esteve vazia na maioria parte do tempo devido a restrições por causa da pandemia.

O próprio príncipe Philip, antes de morrer, selecionou os itens que foram colocados no alta da Capela de São Jorge.

As insígnias são as medalhas e condecorações dadas a ele pelos países do Commonwealth (comunidade de nações que faziam parte do Império Britânico) e pelo próprio Reino Unido.

As insígnias foram colocadas sobre nove almofadas. Ele pediu a inclusão de símbos da Grécia e da Dinamarca, um aceno à sua origem familiar.

