Google Earth mostra 37 anos de mudanças climáticas vistas de cima

Há 28 minutos

Uma nova função do programa Google Earth usa 37 anos de imagens de satélite para mostrar as mudanças climáticas no planeta.

A ferramenta permite que o usuário veja de cima as alterações humanas na terra com um efeito de 'timelapse'. Ou seja, as imagens se sobrepõem e permitem identificar como determinado local mudou com o passar dos anos.