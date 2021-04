Coronapas, o 'passaporte' contra covid que está ajudando a Dinamarca a reabrir na pandemia

Certificados digitais são vistos como o caminho escolhido pela Europa para sair do lockdown, e a União Europeia quer ter este esquema funcionando em todos os seus 27 estados-membros até o fim de junho.

Preocupações com a privacidade tornaram este modelo controverso em alguns países, mas a Dinamarca está entre os primeiros a abraçar a ideia totalmente.

Por que a Dinamarca está deixando o confinamento?

As taxas de infecção e mortes na Dinamarca estão agora entre as mais baixas da Europa e autoridades acreditam que o coronavírus está sob controle.

"Podemos abrir mais agora na Dinamarca e isso é o oposto do que muitos outros (países) estão vivendo", disse a primeira-ministra Mette Frederiksen quando os planos de reabertura foram revelados, no mês passado.

Muitas destas etapas dependem do passaporte corona. Ele já é usado em cabeleireiros e estúdios de tatuagem, mas não em lojas, e será obrigatório em cinemas, teatros e academias. Quem não cumprir a nova regra corre o risco de ser multado.

Como funciona

'Faz a gente se sentir mais seguro'

Zoológicos e parques temáticos foram os primeiros a lidar com os passaportes corona na Dinamarca. O zoológico de Copenhagen atualmente está repleto de famílias, e quem visita quase pode esquecer que ainda existe uma pandemia.

Uma longa fila se forma do lado de fora e a equipe de entrada verifica os telefones dos visitantes. "Tivemos que estabelecer esses novos pontos de controle", disse o porta-voz Jacob Munkholm Hoeck. "Colocamos muito dinheiro nisso. Essa é a desvantagem. Mas está funcionando perfeitamente."

Gitte Alsing conseguiu reabrir seu salão de beleza no dia 6 de abril e espera que os coronapas evitem qualquer fechamento futuro.

Nos primeiros dias, ela disse, houve muita espera porque o alto volume de pessoas resultou em atrasos no manejo do aplicativo.

"Estou vacinada. Só preciso encontrar meu passe no telefone e mostrá-lo", disse Mette Bache. "Nós precisamos começar de novo. Acho que está tudo bem."

Testagem na população

A Dinamarca tem a maior taxa de testes per capita do mundo.

'Policiamento' do passaporte corona

Com coronapas, clientes poderão permanecer dentro e fora de restaurantes, bares e cafés da Dinamarca. Museus, bibliotecas e galerias de arte também podem abrir suas portas.

Os torcedores de futebol com coronapas podem assistir aos jogos sentados em blocos separados de 500 pessoas.

Para ele, a triagem de clientes é um fardo injusto para as empresas.

A indústria como um todo apoia a reabertura, mas tem reservas. Entre as preocupações estão possíveis falhas técnicas, desconforto com o "policiamento" dos clientes e temores de que visitantes mais espontâneos acabem optando por ficar longe do comércio.