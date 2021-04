Policial mata jovem negra nos EUA no dia da condenação pelo assassinato de George Floyd

Há 1 hora

Um policial do Estado americano de Ohio matou a tiros uma adolescente negra de 16 anos, ao responder a uma chamada de emergência sobre uma tentativa de esfaqueamento.

A jovem envolvida no incidente, que ocorreu em Columbus, na capital do Estado, foi identificada como Ma'Khia Bryant.

A polícia de Columbus publicou imagens produzidas a partir de câmera instalada na farda do policial que aparentam mostrar a garota atacando outras pessoas com uma faca antes de ser alvejada.

Uma investigação está em andamento, e as autoridades locais pedem aos moradores da região que mantenham a calma.

Fim do Talvez também te interesse

A polícia foi chamada para um endereço em uma região no Sudeste de Columbus por volta das 16h45 pelo horário local (17h45 pelo horário de Brasília) nesta terça-feira (20/04), conforme o jornal local Columbus Dispatch.

Imagens da câmera portátil disponibilizadas pela polícia mostram um desentendimento entre um grupo de indivíduos em frente a uma casa, até que um deles - que seria Ma'Khia Bryant - parece ameaçar um outro membro do grupo com uma faca.

Um policial então se aproxima do grupo na entrada de veículos e grita "abaixem-se" antes de disparar diversos tiros, ferindo fatalmente a adolescente.

Autoridades locais disseram que o policial atirou para salvar a vida de uma das garotas do grupo, mas uma mulher que se identificou como a tia de Ma'Khia Bryant disse que sua sobrinha estava apenas se defendendo após ter sido atacada.

"Com a conclusão dessa investigação, a corregedoria de polícia vai realizar uma revisão administrativa das ações do policial e de todos os agentes que estavam no local", disse ele.