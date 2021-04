Falta de oxigênio e fogueiras improvisadas para cremação marcam tragédia da covid-19 na Índia

Há 1 hora

Doentes lutam para conseguir tratamento em casa devido à comercialização de oxigênio e medicamentos no mercado ilegal

A maioria dos hospitais em Nova Delhi, capital da Índia, e em muitas outras cidades do país está completamente sem leitos, forçando as pessoas a encontrar maneiras de obter tratamento para pacientes com covid-19 em casa.