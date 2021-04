Covid: as imagens que revelam o colapso na Índia na pandemia

Grupo de trabalhadoras da saúde com equipamento de proteção individual se abraça

A Índia tem visto um aumento muito forte nos casos de covid-19 nos últimos dias e vive uma situação de colapso, com hospitais na capital e em todo o país recusando pacientes após ficarem sem oxigênio e leitos.

As ambulâncias equipadas com oxigênio são escassas e tem sido difícil para as famílias conseguirem transportar pacientes para hospitais, mesmo que encontrem um leito.