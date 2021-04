Ex-generais alertam sobre 'guerra civil sangrenta' e abrem crise no governo da França

O governo da França condenou uma carta aberta assinada por militares da ativa afirmando que o país está a caminho de uma "guerra civil" por causa do extremismo religioso.

Cerca de 1.000 membros das Forças Armadas, incluindo 20 generais da reserva, assinaram o documento, que culpa "apoiadores fanáticos" por criarem divisões entre comunidades e afirma que islamitas estão tomando conta de regiões inteiras no território francês.

A carta aberta foi publicada uma revista de direita em 21 de abril, data dos 60 anos de um golpe de Estado fracassado no país. "O momento é grave, e a França está em perigo."

Por outro lado, o documento foi duramente criticado por ministros franceses, que apontaram desrespeito à lei e falta de representatividade (as Forças Armadas do país têm mais de 300 mil membros, e milhares de oficiais na reserva).

A ministra responsável pelas Forças Armadas, Florence Parly, afirmou no Twitter: "Dois princípios imutáveis guiam as ações de militares em relação à política: neutralidade e lealdade."

O que diz a carta?

O documento alerta o presidente francês, Emmanuel Macron, seu governo e parlamentares de "diversos perigos mortais" ameaçando a França, incluindo "o islamismo e as hordas dos banlieues", nome dado aos subúrbios de cidades francesas onde vivem muitos imigrantes pobres.

No entanto, o fato de o documento ter sido escrito é um sinal de tempos perigosos, e o apoio de Marine Le Pen significa que os temas continuarão a ressoar no ano de campanha presidencial que está por vir, afirma o jornalista.

Qual foi a reação à carta no país?

"Para quem violou o dever de reserva, estão previstas sanções, e se houver soldados ativos entre os signatários, pedi ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas que aplique as regras... Ou seja, sanções", disse a ministra à rede de rádio France Info na segunda-feira (26/4).

Parly citou o caso de um ex-general da Legião Estrangeira que foi expulso do serviço militar por participar de um protesto contra imigrantes em Calais, no norte do país.