Crédito, LOUAI BESHARA/Getty Images Legenda da foto, A cidade velha de Damasco reúne símbolos da rica história da Síria, como a mesquita de Umayyad, do século 8

Antigo centro do Califado Islâmico, a Síria cobre uma área que já foi alvo de invasões e ocupações em praticamente todas as eras, dos romanos a mongóis, cruzados e turcos.

País com planícies férteis, montanhas altas e desertos, a Síria abriga diversos grupos religiosos e étnicos, incluindo curdos, armênios, assírios, cristãos, drusos, xiitas alauítas e árabes sunitas - estes últimos formam a maioria da população muçulmana.

A Síria moderna obteve sua independência da França em 1946, mas passou desde então por períodos de instabilidade política, causados por conflitos de interesses de seus muitos grupos sociais. Em 2011, o poder político, há tempos mantido nas mãos de uma pequena elite alauíta, passou a ser disputado em uma sangrenta guerra civil, iniciada no contexto da chamada Primavera Árabe.

Os protestos iniciais, reprimidos duramente pelo regime sírio, transformaram-se em uma complexa guerra envolvendo potências regionais e globais, movimentos pró-democracia e organizações jihadistas - incluindo o radical e violento grupo Estado Islâmico. Além de causar a morte de cerca de 400 mil pessoas, o conflito provocou um grande êxodo populacional, reduzindo a população síria de 21 milhões, em 2010, para 17 milhões em 2019.

Antes da guerra, a Síria era um destino turístico importante do Oriente Médio, com seus mercados árabes e ruínas da Antiguidade atraindo visitantes de várias partes do mundo. A antiga cidade de Palmira, no sul do país, foi declarada patrimônio da humanidade pela Unesco. Durante a guerra civil, ela foi temporariamente ocupada pelo grupo islamista Estado Islâmico, que destruiu parte dos tesouros da Antiguidade da cidade.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Damasco não foi muito afetada pela guerra, e seu antigo mercado, ou "souk", continuou movimentado

FATOS

Getty Images República Árabe da Síria Capital: Damasco População 17 milhões

Área 185.180 quilômetros quadrados

Principal língua Árabe

Principais religiões Islã, cristianismo

Expectativa de vida 66 anos (homem), 78 anos (mulher)

MoedaLibra síria Fonte: ONU, Banco Mundial

LÍDER

Presidente: Bashar al-Assad

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O presidente sírio, Bashar al-Assad, governa com mão-de-ferro desde 2000, quando substituiu seu pai no cargo

No poder desde que sucedeu seu pai, Hafez al-Assad, em 2000, Bashar al-Assad luta pelo controle de seu país. Assad herdou do ditador Hafez al-Assad uma estrutura política extremamente repressiva e firmemente controlada. O círculo interno do poder na ditadura Assad é dominado pela comunidade minoritária alauíta xiita, à qual pertence a família do presidente.

Em 2011, ele ordenou a violenta repressão aos protestos de rua contra seu regime, contexto que levou ao início da guerra civil síria. A repressão provocou grande pressão internacional para que Assad deixasse o poder, e o caos que tomou a Síria durante a guerra civil ameaçou a sobrevivência de seu regime.

Assad, no entanto, conseguiu consolidar novamente sua posição no conflito com a ajuda militar dos aliados Rússia e Irã, além do grupo libanês xiita Hezbollah. Após dez anos desde os protestos contra seu regime, Assad manteve-se no poder, mas partes do território sírio continuavam sob controle de outras forças - como grupos curdos, combatentes jihadistas e tropas da Turquia.

MÍDIA

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O trabalho da imprensa na Síria tornou-se extremamente perigoso durante a guerra civil no país

A Síria possui um mercado de mídia complexo e que vem mudando rapidamente, como efeito do conflito interno iniciado em 2011. O cenário é dividido entre veículos a favor do regime sírio e aqueles comandados por grupos armados independentes e a oposição.

Segundo a entidade Repórteres Sem Fronteiras, pelo menos 300 jornalistas - profissionais ou amadores - foram mortos desde o início da guerra. O número, porém, pode ser bem maior - a RSF afirma que o total pode na verdade ter chegado a 700. As mídias sociais são regularmente usadas tanto pelo governo como pela oposição e por grupos armados.

RELAÇÕES COM O BRASIL

As viagens internacionais do imperador Dom Pedro II, no século 19, também incluíram a Síria. Em 1876, o monarca brasileiro esteve no país, que na época era um território do Império Otomano. As relações diplomáticas vieram com o processo de independência sírio, em 1945, e em 1951, o Brasil abriu sua representação em Damasco.

No século 21, como parte da política externa do governo Lula, em que a aproximação com nações emergentes foi incentivada, o Brasil intensificou os contatos com a Síria. O processo incluiu, já em 2003, a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Damasco - onde o chefe de Estado brasileiro defendeu a devolução à Síria das Colinas de Golã, tomadas por Israel na guerra de 1967.

Outras viagens de altos representantes ocorreram nos anos seguintes, até que em 2010, Bashar al-Assad fez uma visita oficial ao Brasil, a primeira de um líder sírio ao país. Devido à guerra civil no país árabe, em 2012 o Brasil esvaziou sua representação diplomática em Damasco, reaberta em 2018.

O conflito teve um impacto negativo no comércio bilateral entre os dois países. Segundo o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, em 2010, o fluxo comercial foi de US$ 594,8 milhões, tendo quase que triplicado desde 2006. Em 2019, porém, após oito anos de conflito na Síria, o comércio bilateral foi de apenas US$ 65,4 milhões. Desde a eclosão da guerra civil, o governo brasileiro defendeu uma solução pacífica para a crise no país.

LINHA DO TEMPO

Importantes datas na história da Síria:

Antiguidade - Região é tomada por importantes civilizações e impérios, como os assírios, babilônios e os romanos.

Crédito, LOUAI BESHARA/Getty Images Legenda da foto, A cidade de Palmira, cujas ruínas foram danificadas na guerra civil, é um legado da era romana na Síria

Século 7 - Logo depois da morte do profeta Maomé, seus sucessores muçulmanos tomam a região conhecida como Levante (atuais Líbano e Síria).

1918 - Em outubro, tropas árabes lideradas pelo emir Feisal - e apoiadas por forças britânicas - capturam a cidade de Damasco, encerrando 400 anos de dominação otomana.

1920 - A conferência de San Remo divide o recém-criado reino árabe ao colocar a Síria e o Líbano sob controle da França e a Palestina sob controle britânico.

1920-21 - A Síria é dividida pela França em três regiões autônomas, com uma área separada para os alauítas na costa e outra para os drusos no sul. O Líbano é separado inteiramente do restante.

1925-26 - Agitação nacionalista contra o domínio francês se transforma em revolta. Forças francesas bombardeiam Damasco.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A Síria fez parte do Império Otomano, que em 1917 era rerpresentado pelo governador Jamal Pasha

1936 - A França concorda em trabalhar em favor da independência da Síria e dissolve as regiões autônomas. A potência europeia, no entanto, continua com seu domínio militar e econômico e mantém o Líbano como um Estado separado.

1941 - Tropas britânicas e francesas ocupam a Síria. O general De Gaulle promete encerrar o mandato francês na região.

1943 - O veterano nacionalista Shukri al-Kuwatli é eleito o primeiro presidente da Síria e lidera o país na direção da completa independência três anos depois.

1946 - Independência da Síria.

1947 - Michal Aflaq e Salah-al-Din al-Bitar fundam o Partido Árabe Socialista Baath.

1958-61 - Curta união entre Síria e Egito, como República Árabe Unida.

1963 - Em março, oficiais do Exército Baathista tomam o poder.

1966 - Em fevereiro, Salah Jadid comanda um golpe interno contra a liderança civil Baathista. Hafez al-Assad torna-se ministro da Defesa.

1967 - Na Guerra dos Seis Dias, contra Egito, Jordânia e Síria, Israel toma as Colinas de Golã da Síria e destrói grande parte da força aérea síria.

1970 - Hafez al-Assad derruba o presidente Nur al-Din al-Atasi e prende Salah Jadid.

1973 - Egito e Síria lançam um ataque surpresa contra Israel em outubro na tentativa de reverter perdas sofridas em 1967.

Crédito, AFP Legenda da foto, Hafez al-Assad (de braço erguido) tomou o poder em 1970 e governou até morrer, passando o cargo a seu filho

1976 - A Síria intervém na guerra civil libanesa. A partir de então, mantém uma presença militar no vizinho pelas três décadas seguintes e exerce influência significativa na política do Líbano.

1981 - Israel formalmente anexa as Colinas de Golã.

1982 - Uma revolta do movimento Irmandade Muçulmana na cidade de Hama é violentamente reprimida num cerco de um mês pelo Exército sírio, que mata dezenas de milhares de civis.

1990 - Iraque invade o Kuwait. Síria se junta à coalizão liderada pelos EUA contra o Iraque, o que leva a uma melhoria nas relações de Damasco com Egito e EUA.

2000 - O presidente Assad morre e é sucedido por seu filho Bashar. Em novembro, o novo presidente ordena a libertação de 600 prisioneiros políticos.

2001 - Em junho, tropas sírias deixam Beirute, sendo remanejadas para outras áreas do Líbano, após pressão de críticos a respeito da presença síria no país.

2005 - As forças sírias retiram-se do Líbano após pressão internacional causada pelo assassinato do premiê libanês, Rafiq al-Hariri, num atentado a bomba em Beirute.

2011 - Protestos inspirados nas revoltas da região, conhecidas como Primavera Árabe. A repressão do regime e os confrontos com oposicionistas torna-se uma guerra civil. O conflito atrai o envolvimento de outros países e provoca uma grande crise de refugiados.

2012 - EUA, Reino Unido, França, Turquia e Estados do Golfo Pérsico formalmente reconhecem a Coalizão Nacional, de oposição, como "representantes legítimos" do povo sírio.

2013 - Em agosto, áreas dominadas pela oposição em Ghouta, subúrbio de Damasco, são atacadas com armamentos contendo o gás sarin. Centenas de pessoas são mortas. A oposição e as potências ocidentais acusam o regime sírio de cometer o ataque, mas Damasco afirma que o bombardeio foi realizado por oposicionistas.

2014 - Em junho, o grupo Estado Islâmico do Iraque e da Síria declara a criação de um "califado" no território que vai da cidade de Aleppo até a província oriental de Diyala.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A guerra civil destruiu boa parte da infraestrutura da Síria, incluindo prédios e ruas da cidade de Aleppo

2015 - Em janeiro, forças curdas expulsam o autodenominado Estado Islâmico (EI) da cidade de Kobane, na fronteira com a Turquia, depois de quatro meses de combates.

2015 - Em maio, combatentes do EI tomam a cidade antiga de Palmira, patrimônio da humanidade, no centro da Síria, e passam a destruir monumentos de períodos anteriores à chegada do islã à região.

2015 - Setembro - A Rússia realiza seus primeiros ataques aéreos na Síria, dizendo que seu alvo é o chamado Estado Islâmico, mas o Ocidente e a oposição síria dizem que os bombardeios visam principalmente os rebeldes que combatem o regime de Assad.

2015 - Dezembro - O Exército sírio permite que os rebeldes deixem a cidade de Homs, devolvendo assim a terceira maior cidade do país ao controle do governo, após quatro anos.

2016 - Em dezembro, tropas do governo, com apoio dos ataques aéreos russos e de milícias patrocinadas pelo Irã, retomam a cidade de Aleppo, a maior do país. Com isso, os rebeldes perdem sua maior base urbana na guerra.

2017 - Em março, forças sírias retomam definitivamente a cidade antiga de Palmira das mãos do chamado Estado Islâmico. Em outubro e novembro, o EI é expulso da cidade de Raqqa, que funcionava como sua capital no país, e de Deir al-Zour.

2018 - Em julho, o Exército sírio recaptura quase todo o sul do país, até as fronteiras com a Jordânia e com o território dominado por Israel.

2019 - Os EUA retiram suas tropas do norte da Síria, o que leva a Turquia a atacar, na mesma área, curdos que eram aliados dos americanos. O líder do EI, Abu Bakr al-Baghadadi, morre num ataque americano em seu esconderijo na província de Idlib.