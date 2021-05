Covid-19: australianos poderão ser presos ou multados em mais de R$ 270 mil se voltarem da Índia

Há 22 minutos

Cidadãos australianos que quiserem voltar da Índia para seu próprio país poderão pegar até cinco anos de prisão ou ser multados em mais de R$ 270 mil depois que o governo proibiu temporariamente as viagens entre as duas nações.

Uma erosão de direitos

Quem poderia imaginar que os australianos agora estão lutando para "passar livremente" de volta ao seu próprio país? Reentrar e viver em sua nação é um aspecto básico da cidadania. O direito de retorno é reconhecido no direito internacional, consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem.

Portanto, em uma situação de emergência, o governo pode criminalizar algo da noite para o dia. No auge da pandemia no ano passado, o governo reforçou sua Lei de Biossegurança para dar ao ministro da Saúde poderes quase incondicionais de contornar o parlamento.

A Austrália implementou uma série de medidas rígidas para manter o vírus fora do país desde o início da pandemia em fevereiro de 2020. Embora o país esteja desfrutando de taxas de infecção próximas a zero e tenha tido muito menos fatalidades do que a maioria dos países, as rígidas políticas de bloqueio deixaram muitos Australianos presos no exterior.