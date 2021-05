Acidente no México: viaduto do metrô desaba e mata mais de 20 pessoas

Há 23 minutos

Uma via elevada do metrô da Cidade do México desabou por volta das 22h da segunda-feira (3/5), matando mais de 20 pessoas e ferindo outras dezenas.

A chefe de governo da Cidade do México (cargo equivalente a prefeita), Claudia Sheinbaum, foi ao local do incidente e confirmou à imprensa que 49 feridos tinham sido transferidos para um hospital.

Sheinbaum disse no Twitter que a tragédia ocorreu depois que uma viga do viaduto da linha 12 do metrô desabou. Um carro ficou preso sob os escombros. Uma pessoa foi retirada com vida do automóvel.