Acidente no metrô do México: o que se sabe sobre desabamento que deixou mais de 20 mortos

Há 54 minutos

Crédito, Reuters Legenda da foto, Um trecho de via elevada e alguns vagões da linha 12 do metrô desabaram na noite de segunda-feira na capital mexicana.

Pelo menos 23 pessoas morreram e 65 ficaram feridas quando um trecho de uma via elevada na linha 12 do metrô da Cidade do México desabou na segunda-feira (03/05).

A chefe de governo da Cidade do México (cargo equivalente a prefeita), Claudia Sheinbaum, foi ao local do incidente e confirmou à imprensa que 49 feridos foram transferidos para um hospital.

Sheinbaum disse no Twitter que a tragédia ocorreu depois que uma viga do viaduto desabou. Um carro ficou preso sob os escombros. Uma pessoa foi retirada com vida do automóvel.

Ela também confirmou que há menores de idade entre as vítimas, embora não tenha especificado se eles morreram ou estão feridos.

O que se sabe sobre o momento do acidente?

O incidente ocorreu por volta das 22h (meia-noite, no Brasil) entre as estações de Olivos e Tezonco, na zona leste da capital mexicana.

Imagens de câmeras de vigilância postadas nas redes sociais mostram a pista elevada desmoronando e os vagões caindo.

Na gravação, é possível ver como a estrutura elevada se rompe com a passagem do trem, que cai de uma altura de cerca de 20 metros, e como dois vagões em forma de "V" se chocam contra o chão.

Equipes de resgate chegaram logo no local e começaram a abrir as portas dos vagões para tentar retirar as vítimas. Um guindaste foi usado para estabilizar o local do acidente.

"Ouvimos apenas um barulho forte e tudo desmoronou", disse Mariana, de 26 anos, que sobreviveu ao acidente, ao jornal mexicano El Universal.

"Havia muita gente parada e sentada no vagão, e quando ele caiu, saímos voando e batemos com a cabeça no teto", disse.

Ela conta que conseguiu escapar por uma janela, junto com outros passageiros.

Uma testemunha disse à rede mexicana de TV Televisa: "De repente, vi que a estrutura estava tremendo".

"Quando a poeira baixou, corremos ... para ver se podíamos ajudar. Não houve gritos. Não sei se eles ficaram em estado de choque", disse a testemunha.

Quais eram as condições da linha?

O Metrô da capital mexicana é um dos mais movimentados do mundo, pois transporta cerca de 6 milhões de pessoas de segunda a sexta-feira. A demanda é mais baixa nos finais de semana.

No ano passado, uma pessoa morreu e mais de 40 ficaram feridas em uma colisão entre dois trens do metrô na cidade. Em 1975, dois trens subterrâneos colidiram, matando 31 pessoas.

Os mexicanos costumam criticar a precariedade e a falta de manutenção da infraestrutura, que muitas vezes sofre interrupções.

A linha 12 do metrô, onde ocorreu o acidente, também conhecida como "linha dourada", foi inaugurada em outubro de 2012, quando o atual ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, era chefe de governo da capital do país.

Desde a sua inauguração, a linha foi criticada por várias falhas em sua operação, que levaram ao fechamento de um trecho apenas um ano e meio após o início de suas operações.

A empresa encarregada de fazer o diagnóstico dos problemas concluiu que a linha apresentava uma série de falhas de planejamento, projeto e construção que causaram tensões nas estradas e sua deterioração prematura. Isso tornou necessária a substituição de parte da estrutura e milhares de peças.

Em 2017, o então diretor do Metrô da Cidade do México disse que a linha "nasceu com problemas endêmicos que nunca serão resolvidos em sua existência" e que ela necessitaria de manutenção "de forma permanente".

Meses depois, vizinhos que moram ao lado do elevado que desabou nesta segunda-feira denunciaram temer que a infraestrutura pudesse ruir devido a rachaduras e queda de algumas peças da construção após o terremoto registrado naquele mesmo ano.

Crédito, Reuters Legenda da foto, O acidente deixou dezenas de feridos

Poucos minutos após o acidente de segunda-feira, o nome de Marcelo Ebrard se tornou trending topic no Twitter no México devido a várias reclamações de usuários da rede que o responsabilizaram pelo ocorrido.

O chanceler foi ao Twitter para se manifestar: "O que aconteceu hoje no metrô é uma tragédia terrível. A minha solidariedade para com as vítimas e suas famílias. Claro, as causas devem ser investigadas e as responsabilidades definidas. Reitero minha plena disposição para contribuir com as autoridades no que for necessário".