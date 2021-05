Príncipe é acusado de matar o 'maior urso vivo da Europa’

Há 47 minutos

A BBC tentou contato com o príncipe, que mora na Áustria, mas não obteve retorno.

"Não temos um problema pessoal com o príncipe", disse Gabriel Paun, do grupo ambientalista Agent Green, à BBC. "Acreditamos que a associação de caça estava atendendo às necessidades dele."

O gabinete do Príncipe Hereditário de Liechtenstein disse à agência de notícias AFP que não conhecia os antecedentes deste "assunto pessoal e privado". Mas afirmou que a natureza "tem sido uma das preocupações fundamentais desta Casa e um elemento central do compromisso da família com a sustentabilidade ecológica e social".