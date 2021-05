Covid-19 na Índia: a preocupação com as variantes em meio à crise no país

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Covid-19 na Índia: a preocupação com as variantes em meio à crise no país

Há 39 minutos

O número de casos de covid-19 na Índia tem aumentado de forma acelerada nas últimas semanas.

Neste vídeo, explicamos qual o papel das novas variantes do Sars-Cov-2, vírus causador da covid-19, na crise por lá.

Segundo cientistas, a falta de controle da pandemia é o cenário ideal para que o vírus evolua.

E também, é claro, por que o resto do mundo deve se preocupar com a escalada na pandemia na Índia.