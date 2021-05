Pais negros vivem com medo por filhos, diz Michelle Obama

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama disse, em entrevista, que "muitos de nós (negros) ainda vivemos com medo" quando "vamos ao supermercado, ou nos preocupamos em passear com nossos cachorros ou ao permitir a nossos filhos tirar carteira de motorista".

Michelle Obama é casada com Barack Obama. Ela foi primeira-dama dos Estados Unidos durante os dois mandatos do marido (2009-2017).

Suas declarações foram feitas ao programa CBS This Morning, da emissora americana CBS, à luz do veredito do ex-policial Derek Chauvin e dos protestos do movimento Black Lives Matter (BLM).