O que está por trás da nova espiral de violência em Jerusalém

Maioria dos feridos é palestina; confrontos ocorreram nos arredores do complexo da mesquita Al-Aqsa, local sagrado para o Islã

Quase 100 palestinos ficaram feridos no sábado (8/5), após uma segunda noite de confrontos com a polícia israelense em Jerusalém.

De acordo com a ONG Crescente Vermelho, pelo menos 80 palestinos ficaram feridos e 14 foram levados ao hospital.

Israel, por sua vez, informou que um soldado foi ferido no sábado e outros 17 na noite anterior.

Os protestos explodiram na sexta-feira depois que um grupo de palestinos foi impedido de entrar no complexo da mesquita Al-Aqsa em Jerusalém, um dos locais mais reverenciados pelo islamismo, no dia mais sagrado para o Islã.

O complexo também é o local mais sagrado do judaísmo, conhecido como Monte do Templo, e é um foco frequente de confrontos entre israelenses e palestinos.

Mas especialistas observam que a espiral de violência deste fim de semana está entre as piores dos últimos anos.

Segundo a imprensa local, as tensões aumentaram devido às ameaças de novos despejos de palestinos de terras reivindicadas por colonos judeus.

Em nota, negociadores do chamado Quarteto do Oriente Médio (também chamado de Quarteto de Madrid) - Estados Unidos, União Européia, Rússia e ONU - expressaram "profunda preocupação" com a nova espiral de violência.