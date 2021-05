Crise em Jerusalém: 3 fatores que explicam nova escalada da violência entre palestinos e israelenses

Confrontos violentos ocorreram do lado de fora da mesquita de Al Aqsa, na Cidade Velha de Jerusalém

Em meio a tensões crescentes, foguetes foram disparados de Gaza para Jerusalém na segunda-feira (10/05), provocando a evacuação do parlamento israelense em meio ao som de sirenes de emergência.

Fontes palestinas relataram na segunda-feira que, em resposta a esses lançamentos de foguetes, Israel bombardeou 130 alvos em Gaza. Autoridades palestinas dizem que o ataque matou pelo menos 22 pessoas, incluindo nove crianças. Israel afirma que 15 integrantes do grupo palestino Hamas, que controla a Faixa de Gaza, estão entre os mortos.

Na manhã desta terça-feira, ainda era possível ouvir o som de foguetes sendo lançados na região. Uma fonte do Hamas disse à BBC que mais de 300 foguetes foram lançados de Gaza contra Israel em 12 horas.

Diplomatas de Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e União Europeia pediram para ambos os lados baixarem o nível de tensão na região. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que o Hamas deve encerrar os ataques com foguetes "imediatamente", acrescentando: "Todos os lados precisam diminuir a escalada".

A porta-voz da Casa Branca Jen Psaki disse que o presidente dos EUA, Joe Biden, está seriamente preocupado com a violência.

Mas o premiê Benjamin Netanyahu defendeu a ação "com grande força" de Israel, afirmando que o grupo Hamas "atravessou uma linha vermelha".

Esses são os piores confrontos desse tipo em Jerusalém desde 2017, alimentados em grande parte por uma tentativa de colonos judeus de reivindicar a posse de casas de famílias palestinas em Jerusalém Oriental anexada a Israel. Esse imbróglio sobre as casas vem se arrastando há anos na justiça.

1. Dia de Jerusalém

Os confrontos entre palestinos e forças de segurança israelenses ocorreram no fim de semana e pioraram na segunda-feira em torno da mesquita de Al Aqsa. A mesquita está situada em uma esplanada conhecida pelos muçulmanos como Haram al Sharif, ou Nobre Santuário, e pelos judeus, como Monte do Templo.

A força policial de Israel disse que milhares de palestinos montaram barricadas no local na noite de segunda-feira com pedras e coquetéis molotov em antecipação a um confronto durante uma marcha judaica planejada para para marcar o Dia de Jerusalém.

Por sua vez, o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, condenou as ações israelenses.

Os conflitos começaram na véspera do Dia de Jerusalém, quando acontece a chamada Marcha da Bandeira, em que israelenses comemoram a captura da parte oriental de Jerusalém por Israel em 1967. Foi nessa ocasião, durante a Guerra dos Seis Dias, que Israel assumiu o controle efetivo de toda a cidade.

A Cidade Velha está localizada em Jerusalém Oriental, que abriga alguns dos locais religiosos mais sagrados do mundo: a Cúpula da Rocha e a própria mesquita de Al Aqsa dos muçulmanos, o Monte do Templo e o Muro das Lamentações, da religião judaica, e o Santo Sepulcro da religião cristã.

É considerada a cidade mais sagrada para o Judaísmo e o Cristianismo, e é a terceira cidade mais sagrada do Islã.

O destino de Jerusalém Oriental está no centro do conflito israelense-palestino, e ambas as partes reivindicam seu direito sobre a cidade. Israel considera a cidade inteira como sua capital, embora não seja reconhecida como tal pela maioria da comunidade internacional. Os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como a futura capital de um futuro Estado independente.