Em escalada de conflitos, Israel desloca tropas terrestres para Gaza

Há 1 hora

Israel enviou tropas terrestres para a fronteira com Gaza na quinta-feira e iniciou ataques terrestres no dia seguinte

O exército israelense deslocou equipes terrestres para Gaza na manhã desta sexta-feira (14), horário local e noite no Brasil. Inicialmente, as próprias Forças de Defesa de Israel disseram ter iniciados ataques, mas a informação não se confirmou.

Ainda não há informações se o preparo para essa possível ofensiva terrestre israelense tem o objetivo de destruir as bases de lançamento de foguetes palestinas ou também pretende matar líderes do Hamas, o grupo que controla Gaza. Uma invasão semelhante em 2014 terminou com mais de 2 mil palestinos mortos.

"Eu disse que cobraríamos um preço muito alto do Hamas e do resto das organizações terroristas", disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em um comunicado divulgado logo após o preparo para a ofensiva. "Estamos fazendo e continuaremos com muita força. A última palavra não foi dita e esta operação continuará pelo tempo que for necessário para restaurar a paz e a segurança ao Estado de Israel".