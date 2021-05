Conflito entre Israel e palestinos: violência na Cisjordânia agrava tensão na crise

Militares israelenses entram em confronto com manifestantes na Cisjordânia no que já é a mais grave onda de violência na região desde 2014

A escalada do conflito entre palestinos e israelenses chegou à Cisjordânia cinco dias após o início de uma onda de violência na região.

O que começou na segunda (10/05) como uma série de tumultos contra o despejo de famílias palestinas de um bairro de Jerusalém Oriental evoluiu para um confronto entre grupos palestinos na Faixa de Gaza e as forças de defesa israelenses, se espalhou para dentro do território israelense, com violência entre civis de ambos os lados, e atingiu a Cisjordânia.