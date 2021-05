Conflito entre Israel e palestinos: ataques aéreos derrubam prédio de agências de notícia e matam crianças em Gaza

Há 47 minutos

Um bebê de cinco meses teria sido o único sobrevivente de um ataque de Israel à casa de uma família no campo de refugiados Al-Shati em Gaza

Um ataque aéreo de Israel na tarde deste sábado (15) destruiu um prédio onde funcionavam as sedes de diversas agências de notícias internacionais, como Associated Press e Al-Jazeera, além de apartamentos residenciais e escritórios.

No entanto, o dono do complexo destruído negou que houvesse qualquer presença militar lá. A jornalistas, ele disse que só havia no edifício escritórios de imprensa e cerca de 60 apartamentos residenciais.