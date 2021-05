Conflito entre Israel e palestinos: 'Conflito foi ignorado pelo mundo', diz historiador

Há 22 minutos

O que começou com motins contra os planos de despejo de famílias palestinas pelo exército israelense assumiu a forma de confrontos violentos que se multiplicaram em Gaza e em várias cidades israelenses. Até a tarde deste sábado (15/05), cerca de 145 palestinos e 9 israelenses morreram no conflito .

Especialista em Oriente Médio, especificamente em Jerusalém, ele garante que a cidade vive um momento de violência que não era visto desde a segunda intifada, quando, no início do século, os palestinos se insurgiram contra a política de ocupação territorial empreendida por Israel.

Fim do Talvez também te interesse

No entanto, a cidade mudou muito demograficamente e isso teve um impacto no conflito israelense-palestino.

Vincent Lemire é autor do livro Jerusalém, Histoire d'une ville-monde (Jerusalém, história de uma cidade-mundo, sem edição no Brasil). Falando diretamente da cidade, ele analisa os motivos que levaram o local ao posto de centro de um conflito que parece não ter solução.

Vincent Lemire - Em termos de intensidade, não víamos esse nível de violência desde a última guerra em Gaza, em 2014. E em termos de agitação urbana, isso não acontecia desde a segunda intifada, no início dos anos 2000.

Esta crise intensa começou no Sheikh Jarrah (bairro palestino em Jerusalém Oriental) e na Esplanada das Mesquitas, após uma mobilização organizada por jovens palestinos tentando repelir os agentes de segurança israelenses na Cidade Velha na segunda-feira.

De um lado temos Jerusalém, que está sob uma mobilização sem precedentes e surpreendente, do outro temos Gaza, e depois temos as cidades mistas, onde há muitos israelenses e palestinos. Há revoltas em grande escala e confrontos em comunidades.

Lemire - Em 2014, foi uma guerra limitada a Gaza. O Hamas estava lançando mísseis muito menos sofisticados do que os que vemos hoje, e o exército israelense reagiu.

Hoje acontece o contrário. As mobilizações começaram em Jerusalém em diferentes pontos, e Gaza finalmente aderiu mais tarde.

BBC - Quais são os problemas atuais em Jerusalém Oriental e por que a região se tornou novamente o epicentro do conflito?

Lemire - Jerusalém representa o retorno dos reprimidos. Estava um pouco fora da mesa de negociações do processo de paz de Oslo (série de acordos assinados entre Israel e a Palestina, nos anos 1990), porque era muito complicado e pensava-se que não tinha solução.

Em Oslo, falava-se principalmente de refugiados, colônias, fronteiras etc.

Agora que o processo de Oslo acabou, que esse parêntese oficialmente chegou ao fim, Jerusalém volta ao centro do conflito e recupera essa posição central, como o coração do nacionalismo palestino e também da identidade judaica.

Lemire - Totalmente. Hoje, 40% da população de Jerusalém é palestina. Há 300 mil palestinos dentro das fronteiras do município de Jerusalém.

Portanto, vemos uma curva demográfica ascendente em Jerusalém Oriental do lado palestino.

Vimos isso nas últimas semanas com as manifestações da extrema direita israelense no Portão Damasco, na cidade velha.