Conflito entre Israel e palestinos: por que violência põe Biden em situação difícil

18 maio 2021, 16:54 -03

Eles deixaram claro que suas prioridades diplomáticas são outras. Até agora, os EUA adotaram uma abordagem minimalista e discreta neste cemitério de iniciativas de paz lideradas pelos americanos no passado, tentando discretamente restaurar alguns elementos da política derrubados pela postura descaradamente pró-Israel do governo Trump.

Isso significa concentrar-se em reparar relações rompidas com os palestinos e expressar apoio retórico a um Estado palestino viável como a chave para uma paz duradoura com Israel.

Padrão familiar

Hussein Ibish, analista do centro de pesquisas Arab Gulf States Institute, diz que Washington normalmente dá a Israel uma "carta branca" inicial para responder a ataques de foguetes do Hamas "até que Israel tenha chance suficiente de fazer o que precisa" para destruir a infraestrutura militante.

Reengajamento diplomático?

O governo Biden também bloqueou a ação do Conselho de Segurança da ONU nesta semana, argumentando que uma declaração ou reunião do conselho impediria a diplomacia nos bastidores. O governo acabou concordando com a realização de uma sessão de emergência no domingo (16/05).