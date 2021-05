Príncipe Harry diz que bebia demais para esquecer dor pela morte da mãe, princesa Diana

Em conversa com Oprah Winfrey, príncipe Harry falou sobre como lidou com sofrimento pela perda da mãe, princesa Diana

Falando com Oprah para a série da Apple TV The Me You Can't See (O Eu que Você não Vê, em tradução livre para o português), Harry descreveu ter vivido entre os 28 e 32 anos "uma época de pesadelo", na qual ele teve ataques de pânico e ansiedade acentuada.