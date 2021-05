Fungo negro: rara infecção com alta letalidade afeta pacientes com covid e pode virar epidemia na Índia

Há 20 minutos

Os governadores de Estados indianos deveriam declarar epidemia após o aumento nos casos mortais de "fungos negros", disseram as autoridades de Saúde do país.

Com isso, o ministério poderá monitorar mais de perto o que está acontecendo em cada região e permitir uma melhor integração do tratamento.

O que é mucormicose?

"É onipresente e encontrado no solo e no ar e até mesmo no nariz e no muco de pessoas saudáveis", disse Akshay Nair, um cirurgião oftalmologista de Mumbai.