Israel confirma cessar-fogo em conflito com palestinos

Há 9 minutos

O governo de Israel confirmou nesta quinta-feira (20/05) ter aceitado um cessar-fogo no conflito com palestinos, iniciado em 10 de maio.

Apesar de não mencionar a partir de quando ele será implementado, uma nota do gabinete afirmou ter aceitado a "iniciativa egípcia" de negociação por um "cessar-fogo bilateral e incondicional, a ter efeito em data posterior". A decisão foi tomada por "unanimidade" em reunião com militares e membros do alto escalão do governo.