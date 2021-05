Peru: ao menos 14 pessoas morrem em ataque atribuído ao Sendero Luminoso

Pelo menos 14 pessoas, incluindo dois menores de idade, foram mortas no Peru em um ataque atribuído por autoridades do país a membros ainda ativos do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso.

Os assassinatos ocorreram na noite de domingo (23/05) em um bar na região do Vale dos Rios Apurímac, Ene e Mantaro (VRAEM), no centro do país, onde operam focos do Sendero Luminoso, grupo surgido nos anos 1960.