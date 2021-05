Um ano após crime, irmã de George Floyd recusa reunião com Biden: "Quebrou promessa"

A família de Floyd foi convidada para um encontro privado na Casa Branca com o presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris, que durou cerca de uma hora. Parte da família falou a jornalistas depois do encontro.

Pouco depois do assassinato, Biden havia definido um prazo de um ano para aprovar no Congresso uma ampla reforma nas polícias, o que não foi cumprido. O projeto ainda está em tramitação, mas enfrenta resistência no Senado.

Parte da família de Floyd falou com a imprensa depois de encontro com Biden na Casa Branca

Depois do encontro com a família de Floyd, Biden discursou afirmando que as negociações no Congresso estão "em andamento".