Gaza: a psicóloga que ajuda crianças palestinas a lidar com os traumas da guerra

Há 10 minutos

Transtorno de estresse pós-traumático

Assim que o último bombardeio acabou, Ola retomou seu trabalho e se encontrou com um grupo de cinco meninas, todas de 11 anos, que estavam com medo. Um dos colegas delas, Dima, tinha sido morto.

Pesquisa da ONU

Ola se lembra do trauma que ela mesma viveu quando era jovem, no início dos anos 2000.

Comportamento agressivo

Um dia, enquanto ela estava brincando do lado de fora com os irmãos dela, aviões israelenses bombardearam a vizinhança.

"Quando as crianças me falam sobre os sons das explosões, me lembro de como minha própria casa estremeceu durante os bombardeios. Posso sentir no meu coração a ansiedade e o medo que eles estão compartilhando comigo."