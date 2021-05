Vacinas contra covid: investigação apura se morte de apresentadora da BBC Lisa Shaw tem relação com coágulo raro

Há 24 minutos

Dados do órgão regulatório de saúde britânico, MHRA, apontam o registro de 332 casos de coágulos depois da aplicação de 35 milhões de doses dessa vacina no Reino Unido. Ao todo, 59 pessoas morreram, mas não foi possível determinar em todas elas se o imunizante causou os coágulos ou se eles surgiriam nessas pessoas mesmo se não tivessem tomado a vacina.

Um porta-voz dessa espécie de Anvisa britânica afirmou que a morte de Shaw foi muito triste e que o caso de trombose será investigado com rigor. Mas ressaltou que os riscos de complicações por covid-19 são muito maiores do que os da vacina, inclusive de ter trombose durante a infecção por coronavírus.

Shaw ingressou na BBC Radio Newcastle em 2016 como apresentadora diurna. Sua voz era bem conhecida no nordeste da Inglaterra, onde ela também teve uma carreira de sucesso no rádio comercial. Após o anúncio de sua morte, ela foi homenageada por ouvintes e colegas.

O que se sabe da relação entre vacinas e coágulos

Eles são chamados de tromboses do seio venoso cerebral (CVT, na sigla em português) e o que os torna incomuns é que as pessoas costumam ter baixos níveis de plaquetas (a matéria-prima do coágulo) no sangue.