Restos mortais de 215 crianças são encontrados em escola para indígenas no Canadá

Há 32 minutos

Uma vala comum com os restos mortais de 215 crianças foi encontrada no Canadá em uma antiga escola residencial criada para estudantes indígenas.

As crianças eram alunos da escola residencial indígena Kamloops, na British Columbia, que fechou em 1978.

O primeiro-ministro Justin Trudeau disse que esta era uma "dolorosa lembrança" de um "capítulo vergonhoso da história de nosso país".A Primeira Nação está trabalhando com especialistas de museus e legistas para estabelecer as causas e os momentos das mortes, que até o momento não são conhecidos.

As escolas residenciais do Canadá eram internatos obrigatórios administrados pelo governo e autoridades religiosas durante os séculos 19 e 20 com o objetivo de assimilar à força os jovens indígenas à cultura europeia.