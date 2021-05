Protestos na Colômbia: presidente envia militares a Cali

Ao menos cinco pessoas morreram em Cali na noite de sexta-feira (28/05). São as vítimas mais recentes em um mês de protestos que ceifaram dezenas de vidas.

As manifestações começaram em abril em resposta a uma proposta de aumento de impostos.

Cali, que se tornou o epicentro do movimento de protesto, ficou sob toque de recolher até a manhã de sábado.

Manifestantes entraram em confronto com a polícia em Popayan e Medellin na sexta-feira após semanas de protestos na Colômbia

Um dos mortos na sexta-feira era um oficial de folga do gabinete do procurador-geral. O homem abriu fogo contra os manifestantes antes de ser morto, disse o procurador-geral Francisco Barbosa em um comunicado.

No sábado, um oficial de segurança de Cali disse que ao menos cinco pessoas morreram na sexta-feira nos protestos. Ele também informou que outras cinco pessoas foram mortas na cidade naquele dia, mas não está claro se essas mortes estão relacionadas às manifestações.

Coquetel explosivo

Cali fica em um ponto estratégico no sudoeste da Colômbia - conectando o centro urbano ao Oceano Pacífico e ao maior porto do país, Buenaventura.

Durante a pandemia, o número de pessoas vivendo na pobreza em Cali aumentou três vezes mais do que no resto do país.