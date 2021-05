Benjamin Netanyahu: a manobra inesperada para pôr fim ao mandato de 12 anos do primeiro-ministro de Israel

Os dias de Benjamin Netanyahu à frente do governo israelense podem estar contados.

Um importante partido de oposição demonstrou apoio a uma coalizão que retiraria do poder Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel há mais tempo no cargo.

Yair Lapid, ex-ministro das Finanças e líder de um partido centrista, tem até esta quarta-feira (2/6) para estabelecer uma maioria alternativa à de Netanyahu no Parlamento e formar um governo, depois que o atual primeiro-ministro fracassou em sua tentativa.

O partido Yesh Atid, de Lapid, foi o segundo mais votado nas eleições, depois do partido de direita Likud, liderado por Netanyahu.

Agora, um líder de um partido ultranacionalista, Naftali Bennett, anunciou que se reunirá com Lapid para formar um governo de coalizão.

O partido de Bennett tem seis cadeiras cruciais no Knesset, o Parlamento israelense, de 120 membros. Seu apoio permitiria a Lapid ter uma maioria confortável.

"Não forme um governo de esquerda; tal governo é um perigo para a segurança e o futuro de Israel", disse neste domingo (30/5) Netanyahu, que está no poder há 12 anos e domina a política israelense há uma geração.

O que for preciso para formar um governo

"Farei tudo o que for preciso para formar um governo de unidade nacional com meu amigo Yair Lapid", disse ele.

Embora não tenham muito em comum, todos compartilham o desejo de encerrar a era Netanyahu no comando do governo israelense.

Pouco depois do anúncio de Bennett, Netanyahu desqualificou a iniciativa e acusou-o de cometer "a fraude do século", referindo-se a promessas anteriores de que seu partido, Yamina, não uniria forças com o de Lapid.