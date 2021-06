Ataque de hackers à JBS: o que se sabe sobre grupo russo apontado como responsável pelo FBI

Há 13 minutos

Um grupo cibercriminoso russo está por trás de um ataque do tipo ransomware que tem como alvo a JBS, maior empresa de processamento de carne do mundo, disse o FBI.

As redes de computadores da JBS foram hackeadas, fazendo com que algumas operações na Austrália, Canadá e Estados Unidos fossem temporariamente fechadas, afetando milhares de trabalhadores.

JBS: De player brasileiro a multinacional

Ataque ransomware

Em maio, a entrega de combustível no sudeste dos EUA ficou paralisada por vários dias após um ataque de ransomware ter como alvo informações do oleoduto da empresa Colonial .

Os investigadores dizem que o ataque estava ligado a outro grupo, DarkSide, com laços com a Rússia. E a Colonial Pipeline confirmou que pagou um resgate de US$ 4,4 milhões (mais de R$ 20 milhões) ao grupo cibercriminoso responsável.

O governo dos Estados Unidos recomendou no passado que as empresas não paguem aos criminosos por ataques de ransomware.

O que se sabe sobre o REvil?

Ele foi associado ao GandCrab, um grupo de hackers extinto que usou ataques do tipo ransomware de forma semelhante no passado.

Um dos ataques mais conhecidos do grupo foi contra um fornecedor da Apple chamado Quanta Computer Inc no início deste ano. Em uma nota publicada na dark web, o grupo disse que divulgaria documentos internos confidenciais, a menos que recebesse US$ 50 milhões (mais de R$ 250 milhões) em resgate.