Motoboy brasileiro morre vítima de racha em Londres

Há 38 minutos

Uma colisão entre dois carros que faziam um racha no sul de Londres matou o motoboy brasileiro Marcos Mateus Matos Menezes Alves, de 25 anos, no último sábado (29/5). Ele deixa duas filhas, de cinco e dois anos. Amigos fizeram uma vaquinha virtual para arrecadar recursos para levar seu corpo ao Brasil.

Segundo um comunicado divulgado à imprensa pela Metropolitan Police, a polícia de Londres, citando o inspetor Chris May, da Unidade de Investigação de Colisão Grave, "a batida aconteceu em um local muito movimentado e em uma hora movimentada do dia. Tenho certeza de que várias pessoas testemunharam a colisão ou os eventos que levaram a ela".

"Eu pediria a essas pessoas na área ou com imagens da câmera do painel para contatar a polícia. Sua informação pode ser vital para nos ajudar a entender a causa desse trágico incidente."

O comunicado acrescenta que "a polícia foi chamada às 16h21 do último sábado (29/5) com relatos de uma colisão de carro com uma motocicleta na Avenida St. Helier, perto de Netley Gardens, em Morden (sul de Londres)".