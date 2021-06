Pescadores pobres fazem fortuna com substância rara achada dentro de baleia

Um grupo de pescadores do Iêmen encontrou a carcaça de uma baleia cachalote boiando no mar do Golfo de Adem.

A descoberta rendeu cerca de US$1,5 milhão para os pescadores, que dizem ter usado parte do dinheiro para ajudar pessoas necessitadas no Iêmen. O país do Oriente Médio sofre há anos com uma guerra civil e tem 80% da sua população considerada vulnerável à fome pela ONU.