O virologista belga que está na mira de um atirador de extrema-direita

5 junho 2021

Há quase três semanas, o principal virologista da Bélgica está morando em um esconderijo com sua esposa e o filho de 12 anos, vigiado o tempo todo por agentes de segurança.

Embora cientistas de várias partes do mundo tenham sofrido ataques durante a pandemia, a ameaça ao professor Marc Van Ranst é mais séria do que a maioria dos casos.

Ele foi alvo de Jürgen Conings, um ex-soldado de extrema direita que jurou vingar-se de virologistas e apoiadores do lockdown, política pública necessária para conter a transmissão do coronavírus e o colapso dos sistemas de saúde.

O militar é instrutor de tiro e está fugindo com um lançador de foguetes e uma metralhadora. A polícia belga não consegue encontrá-lo.

Fim do Talvez também te interesse

"O ex-soldado, fortemente armado, ficou três horas na minha rua, bem na frente da minha casa, esperando que eu chegasse do trabalho."

Naquela noite, a polícia disse que Conings deixou seu quartel com um carregamento de armas pesadas e foi direto para a casa do virologista.

Van Ranst retorna do trabalho justamente no horário em que o homem estava esperando por ele. Mas nesta ocasião ele voltou um pouco mais cedo e já estava dentro da residência com a família.