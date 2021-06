A fascinante história de Juan Rodriguez, o primeiro imigrante de Nova York

Um trecho da avenida Broadway entre as ruas 159 e 218 foi nomeada em homenagem a Juan Rodríguez

"Pelo sobrenome, me parece dominicano", supõe.

Ele atravessa Washington Heights, uma área da parte alta da ilha de Manhattan popularmente conhecida como "Pequena República Dominicana" devido à forte presença de imigrantes do país caribenho.

No entanto, boa parte dos nova-iorquinos ignora que Juan Rodriguez foi o primeiro não indígena conhecido nessas terras, o primeiro imigrante daquela que viria ser a cidade dos imigrantes por excelência.

"Ele é uma espécie de precursor do multiculturalismo da cidade de Nova York", diz à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC, o historiador Anthony Stevens-Acevedo, que estudou a jornada de Rodríguez.

'Uma casualidade'

A vida e a história de Juan Rodríguez parecem possuir mais incógnitas do que certezas.

Esses papéis antigos destacam que Rodríguez era negro e, na primavera de 1613, desembarcou na região do rio Hudson, onde hoje fica a cidade de Nova York.

Tudo indica que Santo Domingo também foi o local de nascimento de Rodríguez, de acordo com depoimentos registrados de membros da tripulação.

As evidências apontam que Rodríguez embarcou no navio holandês como marinheiro e estava explorando oportunidades para o comércio de peles.

A verdade, segundo os documentos da época, é que quando o capitão do navio anunciou que voltaria à Holanda após a passagem pelo rio Hudson, a tripulação perdeu um de seus membros: Rodríguez decidiu ficar por lá mesmo.

Alguns se perguntam se ele foi abandonado pelos holandeses, embora depoimentos colhidos à época indiquem que tenha saído do navio voluntariamente, após ameaçar pular ao mar se fosse impedido.

Acredita-se que Rodríguez conseguiu se comunicar e fazer escambo com os indígenas, graças à sua familiaridade com diferentes idiomas, adquirida em contatos com estrangeiros em sua terra natal.