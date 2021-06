Lilibet Diana: Harry e Meghan anunciam nascimento de filha

6 junho 2021

O duque e a duquesa de Sussex anunciaram, neste domingo (06/6), o nascimento da filha do casal.

Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor nasceu na manhã de sexta-feira (04/6) no hospital Santa Barbara Cottage, em Santa Barbara, na Califórnia.

A mãe e a criança estão saudáveis e passam bem, informou um comunicado do príncipe Harry e de Meghan Markle.

O casal afirmou que batizou a filha em homenagem ao apelido da família real para rainha Elizabeth 2ª, bisavó do bebê.

"Em 4 de junho fomos abençoados com a chegada da nossa filha, Lili", diz a mensagem de agradecimento dos pais, publicada no site do casal.