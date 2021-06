Os chocantes relatos sobre internatos onde morreram 6 mil crianças indígenas no Canadá

De 1863 a 1998, mais de 150 mil crianças indígenas foram separadas de suas famílias e levadas a internatos no Canadá.

"Genocídio cultural"

As igrejas cristãs foram essenciais na fundação e operação dessas escolas.

A Igreja Católica, em particular, foi responsável por operar até 70% dos 130 internatos, de acordo com a Sociedade de Sobreviventes de Escolas Residenciais Indígenas.

Crianças em um internato para menores indígenas no Canadá em 1950

As crianças eram obrigadas a abandonar suas línguas nativas, falar inglês ou francês e se converter ao cristianismo.

Joseph Maud foi uma dessas crianças. Em 1966, com cinco anos de idade, ele entrou no internato Pine Creek, em Manitoba, no Canadá.