A história do bebê imigrante que morreu afogado no Canal da Mancha

Há 29 minutos

Artin morreu durante uma travessia de sua família no Canal da Mancha

A polícia da Noruega informou que o corpo de um bebê encontrado na costa do país no início deste ano se trata de um menino refugiado de 15 meses que estava desaparecido. Ele morreu afogado no Canal da Mancha.