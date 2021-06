'Encantados': a reação da família real à chegada da filha de Meghan e do príncipe Harry

Hazel Shearing

BBC News

Há 1 hora

Crédito, Reuters Legenda da foto, Harry e Meghan estão morando nos Estados Unidos

A rainha da Inglaterra, Elizabeth 2ª, está "encantada" com o nascimento de Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, filha do príncipe Harry e de Meghan Markle, segundo um comunicado do Palácio de Buckingham.

"A Rainha, o Príncipe de Gales e a Duquesa da Cornualha, e o Duque e a Duquesa de Cambridge foram informados e estão encantados com a notícia", diz a nota.

O príncipe Charles e o príncipe William também parabenizaram o casal nas redes sociais.

Lilibet é a segunda filha de Harry e Meghan, irmã mais nova do pequeno Archie, de 2 anos. É também a 11ª bisneta da rainha.

O nome é uma homenagem ao apelido da rainha quando criança. O segundo nome, Diana, é uma homenagem à mãe de Harry e William, lady Diana, que morreu em um acidente de carro em 1997.

Lilibet nasceu em um hospital na Califórnia, nos Estados Unidos, onde Harry e Meghan moram desde que deixaram seus cargos e compromissos reais.

Parabéns pelas redes

"Parabéns a Harry, Meghan e Archie pela chegada da bebê Lilibet Diana. Desejo a todos boa sorte neste momento especial", disse o príncipe Charles, pai da Harry, no Twitter.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Lilibet era o apelido da rainha Elizabeth quando criança; A imagem mostra a rainha Elizabeth criança ao lado dos avós em 1932

O príncipe William, irmão de Harry, escreveu que estão todos "maravilhados com a feliz notícia da chegada do bebê Lili."

O primeiro-ministro Boris Johnson enviou suas "muitas felicitações" ao casal. O líder da oposição, Sir Keir Starmer, também deu as boas-vindas à menina e felicitou o casal pela "notícia maravilhosa".

Apelido carinhoso

Lilibet nasceu às 11h40, horário local, pesando 3,5kg.

Ela é a oitava na linha de sucessão - o que significa que o príncipe Andrew, que nasceu como o segundo na linha em 1960, desceu para o nono lugar.

O apelido de Lilibet começou a ser usado pela família real para Elizabeth quando a então princesa era uma criança e não conseguia pronunciar seu nome corretamente.

Seu avô, o rei George 5ª, a chamava afetuosamente de Lilibet, imitando suas próprias tentativas de dizer seu nome.

O príncipe Harry e Meghan disseram que o nome do meio da menina, Diana, foi escolhido para homenagear sua "querida avó", a princesa de Gales.

Crédito, Misan Harriman/The Duke and Duchess of Sussex Legenda da foto, A família ainda não compartilhou uma foto da pequena Lilibet

Em uma mensagem de agradecimento no site do casal, eles disseram: "No dia 4 de junho, fomos abençoados com a chegada de nossa filha, Lili. Ela é mais do que jamais poderíamos ter imaginado e continuamos gratos pelo amor e pelas orações que sentimos em todo o mundo. Obrigado por sua contínua gentileza e apoio durante este momento muito especial para nossa família."

A mensagem acrescenta que qualquer pessoa que deseje enviar presentes deve "apoiar ou aprender mais sobre" organizações sem fins lucrativos que apoiam mulheres e meninas.

Eles não divulgaram nenhuma foto de sua filha.

O uso do apelido "muito especial e íntimo" "Lilibet" não deve ter sido uma surpresa para a rainha, de acordo com a editora do Sunday Times para assuntos relacionados à família real, Roya Nikkhah. Ela afirmou que a monarca deve ter sido questionada ou informada sobre a escolha com antecedência.

"É um nome muito íntimo que a rainha usa desde que ela era muito pequena e parece uma oferta de paz oferecida à família real depois de um ano turbulento entre Harry e Meghan e o resto da família", disse Roya Nikkhah ao programa "Today", da BBC Radio 4.

Harry e Meghan

O príncipe Harry, de 36 anos, e Meghan, de 39 anos, se casaram em maio de 2018 em uma cerimônia no Castelo de Windsor. Eles tiveram seu primeiro filho, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, um ano depois.

O príncipe Harry refletiu publicamente sobre a paternidade recentemente, dizendo que, na criação de seus filhos, queria "quebrar o ciclo" de "dor e sofrimento" de sua criação.

Ele e Meghan abandonaram seus cargos como altos funcionários da realeza em março de 2020. No mês passado, Harry disse que se mudar para os Estados Unidos não era parte do plano, mas ele sentiu que deveria colocar sua família e sua saúde mental em primeiro lugar.

Como resultado da mudança, Lilibet é o membro mais alto da realeza na atual linha de sucessão a ser nascido no exterior. Como seu irmão mais velho Archie e a maioria dos bisnetos da rainha, ela não é elegível para um título real.

Segundo as regras estabelecidas há mais de 100 anos, ela não teria permissão para ser uma princesa ou ter outro título até o Príncipe Charles se tornar rei.

Em novembro, Meghan revelou que teve um aborto espontâneo vários meses antes de engravidar novamente, escrevendo sobre sua "dor quase insuportável" em um artigo profundamente pessoal para o jornal The New York Times.

No texto ela disse que "apesar de abortos serem incrivelmente comuns, o tema continua sendo um tabu" e elogiou aqueles que "corajosamente compartilharam suas histórias", dizendo: "Quando uma pessoa fala a verdade, abre caminho para que todos nós façamos o mesmo."