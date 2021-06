A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Teste de DNA identifica corpo de bebê encontrado na Noruega no Ano-Novo

Há 18 minutos

No primeiro dia de 2021, dois policiais da Noruega fizeram uma triste descoberta na costa sudoeste do país: o corpo de um bebê envolto em um colete salva-vidas.

"Não tínhamos nenhum relato de bebê desaparecido na Noruega, e nenhuma família procurou a polícia", conta Camilla Tjelle Waage, policial que liderou as investigações.

Quase seis meses depois, e graças a testes de DNA, o menino foi identificado: Artin, de um ano e três meses, havia morrido com a família bem longe dali, no Canal da Mancha, após o bote em que viajavam afundar em 27 de outubro.

O corpo dos pais e dois irmãos de Artin – Rasoul Iran-Nejad, de 35 anos; Shiva Mohammad Panahi, de 35 anos; Anita, de nove anos; e Armin, de seis anos – tinham sido encontrados após a tragédia, mas o do bebê continuou desaparecido.

A família era da cidade de Sardasht, no oeste do país, perto da borda com o Iraque.