A história de Sara Rogel, jovem salvadorenha que passou quase uma década presa por aborto

Há 32 minutos

Em outubro de 2012, a jovem, então com 18 anos, foi presa e condenada por "homicídio qualificado", depois de passar por um aborto que, segundo ela, foi resultado de uma queda.

Passados quase dez anos da detenção de Sara em um presídio feminino, a Justiça de El Salvador decidiu comutar sua pena e, depois de várias audiências e processos, um juiz decretou, no fim de maio, sua liberdade condicional.

"Foi muito difícil, porque me dei conta de tantas coisas já presa. Roubaram meus sonhos, desde de poder saber onde estava minha filha até terminar meus estudos, estar longe dos meus pais, de quem eu nunca havia me separado, longe dos meus irmãos", contou.

Fim do Talvez também te interesse

Seu caso não é único: segundo a ONG Agrupación Ciudadana, que advoga pela descriminalização do aborto em El Salvador, outras 16 mulheres estão presas atualmente no país em circunstâncias similares.

O país centro-americano, bastante conservador e de maioria católica, não prevê em lei nenhuma possibilidade de aborto, nem mesmo no caso de estupro ou de risco para a vida da mãe.

A rigidez legal faz com que dezenas de mulheres, principalmente nas regiões mais pobres, sejam anualmente presas pela morte dos seus fetos, até mesmo quando afirmam ter sofrido abortos espontâneos.

Existe expectativa de que o governo do presidente Nayib Bukele, eleito em 2019 com a promessa de reformas estruturais no país, promova mudanças também nessa área.