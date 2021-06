Coronavírus: Como a pandemia mudou 'campeã' entre melhores cidades do mundo para se viver

Auckland liderou uma lista - em grande parte por causa da forma como a Nova Zelândia lidou com a pandemia

Auckland, na Nova Zelândia, foi eleita a melhor cidade do mundo para se viver, em um ranking anual que foi significativamente afetado pela pandemia do coronavírus.

O levantamento da Economist Intelligence Unit (EIU), braço de análise e pesquisa da revista britânica The Economist , classificou 140 cidades do mundo em quesitos como estabilidade, infraestrutura, educação e acesso à saúde.

Como resultado, cidades europeias caíram no ranking, enquanto as da Austrália, Japão e Nova Zelândia ganharam posições.

Estes países reagiram com celeridade ao surto de coronavírus. Também conseguiram minimizar os casos e, posteriormente, afrouxar as restrições mais rapidamente.

Osaka, no Japão, ficou em segundo lugar na lista de melhores cidades para viver, atrás apenas de Auckland

Auckland liderou a lista, seguida por Osaka no Japão, Adelaide na Austrália, Wellington na Nova Zelândia e a capital japonesa, Tóquio. Nenhuma cidade da América do Sul ficou entre as dez primeiras.