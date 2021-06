Mulher de 'El Chapo' Guzmán confessa crime de narcotráfico nos EUA

Há 1 hora

Crédito, Alexandria Sheriff’s Office via Getty Images

Emma Coronel, casada com o narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, conhecido como "El Chapo", confessou ter ajudado o marido em suas operações de tráfico de drogas.

Coronel, de 31 anos, foi presa em fevereiro no aeroporto de Washington, acusada de colaborar nos negócios criminosos de Guzmán.

Durante anos, Joaquín Guzmán foi o chefe do Cartel de Sinaloa, um dos grupos criminosos mais violentos e conhecidos do México. Segundo as autoridades americanas, o grupo era o principal fornecedor de drogas ilegais para os Estados Unidos.